В Пензе за зверские убийства стариков осудили рязанцев

В суде огласили приговор пятерым жителям Рязанской области, которые совершили многочисленные преступления в Пензенской, Рязанской, Липецкой областях, Республике Мордовия и Москве. Трое мужчин и две женщины проникали в дома к пожилым людям, грабили их, избивали, иногда убивали хозяев и поджигали дома.

Всего от действий рязанцев погибли четверо и пострадали 13 пожилых людей. В числе первых жертв был 84-летний житель села Поим Белинского района. Установлено, что в декабре 2014 года вечером злоумышленники залезли к нему в дом через окно веранды, выставив монтировкой раму. У пенсионера они стали требовать деньги, а получив отказ, избили, взяли 20 тысяч рублей, подожгли дом и скрылись. Пожилой мужчина смог выбраться и сообщил обо всем соседям, а затем скончался.

В дома негодяи проникали разными способами, в том числе представлялись сотрудниками газовой службы. Так, под предлогом проверки газового оборудования они вошли в квартиру москвича и похитили золото на 570 тысяч рублей.

В результате суд приговорил жителей Рязанской области к различным срокам — от семи с половиной до 23 лет. Мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима, женщины — в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Кроме того, частично удовлетворены иски потерпевших, в пользу которых постановлено взыскать более 700 тысяч рублей как компенсацию материального ущерба и более 1,3 млн рублей — в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.