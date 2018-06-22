В Пензе отметили 75-летие артинститута

«Основанный в суровые военные годы, он прошел славный путь от высшей артиллерийской технической школы до филиала Военной академии материально-технического обеспечения. Выпускники нашего вуза героически воевали на фронтах Великой Отечественной войны, впоследствии с достоинством и честью выполняли свой долг в Афганистане и локальных конфликтах, во многих миротворческих миссиях», — отметил Дмитрий Булгаков.

В качестве подарка к юбилею он преподнес образец стрелкового оружия — ручной пулемет конструктора Василия Дегтярева. Особую признательность замминистра выразил губернатору и правительству региона за внимание и заботу о курсантах.

В этом году юбилей совпал с выпуском офицеров.

«За время обучения в институте вы получили необходимые знания, чтобы сегодня достойно нести воинскую службу. Благодарю командование института, профессорско-преподавательский состав, ветеранскую организацию за то, что на всех этапах развития учреждения готовили достойных офицеров и теперь — еще и прапорщиков. Выпускники ПАИИ своей добросовестной службой прославили Россию и наш институт», — подчеркнул Иван Белозерцев и пожелал выпускникам успехов.

Также глава региона поблагодарил замминистра обороны за то, что в прошлом году было выделено свыше 200 млн рублей на благоустройство военного института.

Дмитрий Булгаков и Иван Белозерцев вручили награды сотрудникам, а выпускникам — дипломы и нагрудные знаки. После официальной части мероприятия прошел осмотр учебно-методической базы ПАИИ. Почетные гости посетили учебные корпуса, побеседовали с курсантами и преподавателями, сообщает пресс-центр облправительства.