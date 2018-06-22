Пензенцев в связи с жарой просят быть осторожнее

В пресс-службе мэрии напоминают, что в жару возрастает риск пожаров, аварий, возможны нарушения в работе объектов жизнеобеспечения, повреждение ЛЭП и трансформаторных подстанций, затруднения в работе транспорта, увеличение пострадавших от тепловых ударов и происшествий на воде.
В связи с этим управление по делам ГОЧС рекомендует пензенцам:
— не выходить на улицу без необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности (с 12 до 16 часов);
— выбирать одежду из натуральных тканей, надевать головные уборы;
— пить больше жидкости — от 1,5 до 3 литров в день;
— особое внимание уделить детям, в частности, не разрешать им посещать водоемы без сопровождения взрослых;
— не оставлять электроприборы включенными без присмотра и не перегружать электрические сети;
— не купаться в незнакомых не оборудованных для купания местах, в состоянии алкогольного опьянения;
— не перегреваться на солнце перед купанием.
Родителям советуют провести с детьми разъяснительные беседы и рассказать им о правилах поведения.
При возникновении чрезвычайных (аварийных) ситуаций надо позвонить по телефонам: 112, 05, 63−10−05.