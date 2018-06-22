Вирус птичьего гриппа в Пензенской области локализован

«Все противоэпизоотические мероприятия, предусмотренные в данном случае, выполняются. Выполняется весь комплекс мер по предупреждению, обнаружению и ликвидации инфекционной болезни, в данном случае — птичьего гриппа. Вирус локализован», — сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

Ранее стало известно о том, что на 21 день карантин по птичьему гриппу установили в нескольких районах Пензенской области. Очагами заболевания были признаны площадки в Бековском, Колышлейском и Лопатинском районах.

Птичий грипп — вирусная инфекция птиц с высокой заразностью, которая может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать гибель. В последние годы один из штаммов птичьего гриппа стал патогенным и для человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, с февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными. Последняя смерть человека от птичьего гриппа зафиксирована в 2014 году в Канаде.