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Вирус птичьего гриппа в Пензенской области локализован

22 июня в 13:31 590 просмотров

В Пензенской области удалось локализовать вирус птичьего гриппа. Ситуация находится на контроле.

«Все противоэпизоотические мероприятия, предусмотренные в данном случае, выполняются. Выполняется весь комплекс мер по предупреждению, обнаружению и ликвидации инфекционной болезни, в данном случае — птичьего гриппа. Вирус локализован», — сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

Ранее стало известно о том, что на 21 день карантин по птичьему гриппу установили в нескольких районах Пензенской области. Очагами заболевания были признаны площадки в Бековском, Колышлейском и Лопатинском районах.

Птичий грипп — вирусная инфекция птиц с высокой заразностью, которая может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать гибель. В последние годы один из штаммов птичьего гриппа стал патогенным и для человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, с февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными. Последняя смерть человека от птичьего гриппа зафиксирована в 2014 году в Канаде.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F-3420126/

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