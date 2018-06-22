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Пензенцев приглашают на выствку мясной индустрии в Китай

22 июня в 13:55 176 просмотров
«China International Meat Industry Exhibition-2018» (18+). Принять в ней участие приглашают и пензенцев.

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С 20 по 22 сентября в Пекине состоится международная специализированная выставка для профессионалов мясной индустрии «China International Meat Industry Exhibition-2018» (18+). Принять в ней участие приглашают и пензенцев.

Как сообщает пресс-центр облправительства, выставка является крупнейшим мероприятием мясной индустрии в Китае, посетителям представят все технологические цепочки современного производства и пищевой обработки мяса и мясных продуктов, новейшие разработки в отрасли, в том числе — в области пищевой робототехники.

Кроме того, в рамках выставки пройдут международный фестиваль о перспективах развития культуры мясной промышленности и шоу мастерства резки мяса.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте мероприятия www.cimie.com или в министерстве экономики Пензенской области по телефону +7 (8412) 59-31-60 или e-mail: export@econompenza.ru.


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