Пензенцев приглашают на выствку мясной индустрии в Китай

Как сообщает пресс-центр облправительства, выставка является крупнейшим мероприятием мясной индустрии в Китае, посетителям представят все технологические цепочки современного производства и пищевой обработки мяса и мясных продуктов, новейшие разработки в отрасли, в том числе — в области пищевой робототехники.
Кроме того, в рамках выставки пройдут международный фестиваль о перспективах развития культуры мясной промышленности и шоу мастерства резки мяса.
Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте мероприятия www.cimie.com или в министерстве экономики Пензенской области по телефону