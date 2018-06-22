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Пензенцам объяснили причину вырубки деревьев в Арбеково

22 июня в 15:19 444 просмотра
, почему у поликлиники городской больницы № 6 вырубают деревья.

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В администрации Пензы объяснили, почему у поликлиники городской больницы № 6 вырубают деревья.

Вопрос задал горожанин в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс». Свое сообщение он проиллюстрировал снимками.

В горадминистрации объяснили ситуацию. Как говорится в документе за подписью вице-мэра Юрия Ильина, вырубить часть деревьев надо было для того, чтобы соблюсти условия пользования земельных участков, расположенных в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства и для бесперебойного электроснабжения.

В итоге расширили просеки: по 20 м от крайних проводов в обе стороны от высоковольтной линии, проходящей по ул. Стасова.

Фотография: фото автора жалобы

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