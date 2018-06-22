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Ученые назвали полезную для сердца дозу кофе

22 июня в 15:32 282 просмотра
, что регулярное употребление кофе способствует улучшению функций митохондрий и защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений, сообщает Lenta.ru.

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Немецкие ученые выяснили, что регулярное употребление кофе способствует улучшению функций митохондрий и защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений, сообщает Lenta.ru.

Исследователи определили, что защитный эффект достигается при поступлении в организм за день кофеина в количестве, присутствующем в четырех чашках кофе. Вещество улучшает функции эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов. Одну из главных ролей в этом механизме играет белок, называемый p27, который также участвует в подавлении клеточного цикла.

Доказано, что такой белок присутствует в митохондриях всех основных типов клеток сердечно-сосудистой системы. Этот белок защищает клетки сердечных мышц от гибели и вызывает превращение фибробластов (клеток соединительной ткани) в клетки, содержащие сократительные волокна. Кофеин вызывает активное поступление p27 в митохондрии и, как выяснили ученые, снижает риск повреждения сердца у старых и страдающих ожирением грызунов.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F-819362/

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