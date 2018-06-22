Вовремя уберечь. Как понять, что подросток пристрастился к наркотикам

Лето — пора школьных каникул и большей степени свободы детей. Одна из опасностей, которая их предостерегает, — наркомания. Педиатр пензенского областного центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина рассказывает, как уберечь ребенка от скользкого пути.

В настоящее время проблема злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами в России чрезвычайно остра. Курение, алкоголизм, наркомания в современном мире очень помолодели, 20% употребляющих наркотики — это школьники.

Подросток еще не сформировался как полноценная личность, он психологически незрелый, поэтому легче поддается внешнему влиянию. Ему хочется быстрее стать взрослым, отличаться от других своих сверстников и решать проблемы самым легким способом. Естественные особенности подросткового возраста при наличии предрасполагающих факторов и обстоятельств, повышают вероятность развития зависимости к какому-либо наркотику.

Причины

Первую дозу наркотика подросток обычно принимает в компании друзей, на дискотеке, в клубе, в школе, зачастую из любопытства или из желания иметь собственный опыт.

Еще одним значимым фактором употребления запрещенных веществ является желание самого подростка выделиться в компании друзей или, наоборот, не выделяться, если в компании наркомания — привычное явление.

Роль пускового механизма к употреблению наркотиков могут сыграть проблемы в учебе, семейные неурядицы, конфликты с педагогами, родителями или сверстниками, «гиперопека» в семье или недостаток внимания родителей.

Подросток не способен справиться с трудностями самостоятельно. При этом отстраниться от ситуации ребенок также не может, поэтому ищет способы ухода от проблем. Он не понимает, что наркотик не помогает решать жизненные проблемы, а приводит к новым, более серьезным.

Признаки

Наркотизацию легче предотвратить, чем излечить. Поэтому важно обращать внимание на любые изменения в поведении подростков. Признаками того, что подросток употребляет наркотические вещества, являются появившиеся проблемы с учебой, конфликты с учителями, родителями и сверстниками, лживость, изворотливость, поздние приходы домой, прогулы школьных уроков по непонятным причинам. Подросток часто отсутствует дома, у него появляются новые сомнительные знакомые, с которыми он ведет тайные разговоры.

Ребенок становится раздражительным, грубым, нарастает безразличие ко всему. Он стремится к уединению, отказывается участвовать в делах, которые раньше были интересны.

Характерным признаком наркомании является необоснованная и частая смена настроения и активности. В течение нескольких часов подросток может переходить из состояния безудержного веселья и ненормальной, суетливой активности в мрачное расположение духа и безразличие, которое сопровождается заторможенностью движений и речи. Могут наблюдаться бессонница, изменение режима сна, отсутствие аппетита или ненормальный аппетит, когда подросток жадно ест все, что только находит на столе или в холодильнике.

Следует обратить внимание на внезапно появившуюся у подростка привычку носить одежду с длинными рукавами при любой погоде. Это может быть признаком употребления инъекционных наркотических веществ. Кроме того, для наркозависимых характерна неопрятность, неряшливость в одежде и болезненный внешний вид.

К признакам, указывающим на то, что подросток пристрастился к наркотикам, относятся суженные или расширенные зрачки, медленная и невнятная речь, нарушение координации движений, ухудшение памяти и внимания, вялость, сонливость, депрессивное состояние. В речи ребенка появляются новые слова и выражения. Это может быть «космос», «кислота», «соль», «миксы», «план», «дурь», «химка», «травка», «солома», «винт», «камень», «колеса» и другие.

Все эти изменения в состоянии и поведении подростка должны насторожить его родителей. Последствия подростковой наркомании страшны и гораздо более губительны, чем у взрослых. Даже один-два приема наркотиков могут вызвать тяжелую степень зависимости и вызвать необратимые изменения в организме ребенка: личностную деградацию, тяжелое поражение печени, сердца. Поэтому заметив названные признаки у своего ребенка, следует незамедлительно обращаться за помощью к специалисту.

Профилактика

Чтобы уберечь своего ребенка от наркотиков, стройте свои отношения на доверии и искренности. Это позволит ему при необходимости обратиться за помощью к отцу и матери, а не к приятелям.

Профилактика наркомании у подростков, как и других вредных привычек, сводится к личному примеру его родителей. То, что с ранних лет видит ребенок, он считает нормой жизни. Как родители относятся к курению, алкоголю, какие люди приходят в гости, как отмечаются праздники — все это откладывается в сознании ребенка и формирует у него определенную модель поведения.

Беседы на тему вреда наркомании должны проводиться каждый раз, когда для этого есть основания. Сюжет из телепередачи, история звезды шоу-бизнеса, пример человека, которого знает ребенок, должны становиться основой для разговора о том, к чему может привести употребление наркотиков. Позитивные примеры здорового образа жизни должны присутствовать в беседах наравне с негативными. В ребенке следует формировать отношение к здоровому стилю жизни как к единственно правильному. Для этого важно, чтобы сами родители соответствовали принципам, которые они прививают ребенку.

Поведение подростка во многом подчиняется правилам, принятым в коллективе. Поэтому его общение с сомнительными приятелями — серьезный риск. Запрещать общение с друзьями — не выход. Будет лучше найти ребенку занятие, которое увлечет его сильнее, чем времяпрепровождение с приятелями. При участии родителей и их вовлеченности в занятие сына или дочери может очень быстро заменить и вытеснить общение в нездоровом коллективе. Задача родителей — донести до детей, что в употреблении наркотиков нет ничего модного или интересного, что это путь слабых и несчастных людей.

С самых первых лет жизни формируйте самоуважение у ребенка, часто хвалите его даже за незначительные успехи, помогайте ему ставить перед собой реальные цели, привлекайте его к совместной с вами работе, чтобы он чувствовал себя частью команды и получал удовлетворение от выполненных обязанностей. В ваших силах защитить самое ценное — ваших детей, наше будущее.

Если вас беспокоит поведение ребенка, или его внешний вид, или подтвердились самые страшные подозрения и вы не знаете, как поступить, воспользуйтесь телефоном доверия областной наркологической больницы — 8 (8412) 45 31 09.