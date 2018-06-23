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Выпускной в Пензе. Рейтинг школ по количеству медалистов

23 июня в 09:01 496 просмотров
«Пенза-Пресс» составило рейтинг учебных заведений по числу медалистов 2018 года.

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В Пензе 335 выпускников окончили школу с медалями. Информагентство «Пенза-Пресс» составило рейтинг учебных заведений по числу медалистов 2018 года.

Больше всего медалистов — 30 человек — в лицее современных технологий управления № 2. Второе место делят гимназии № 6 и № 13, там — по 19 выпускников. Третье место в рейтинге занимает гимназия № 44, в которой 16 медалистов. В топ-10 учебных заведений, выпустивших ребят с медалями, входят школы № 68, 69, 65/23, 76, гимназии № 4 и № 53.

Всего в Пензе — 67 общеобразовательных учебных заведений, в 59 из них в 2018 году есть медалисты. Ниже представлен полный список школ, лицеев и гимназий, где есть выпускники, отмеченные за особые успехи в учебе.

Напомним, 21 июня медалистов региона чествовали на Юбилейной площади, а 23 июня состоится выпускной бал.

Информация предоставлена управлением образования города Пензы.


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