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В Череповце благоустраивают территорию около усадьбы Гальских

22 июня в 16:01 174 просмотра

В Вологодской области продолжают благоустраивать территорию около усадьбы Гальских.

Как сообщает портал «35 медиа», на одной площадке уложили асфальт, на второй готовят основание под покрытие, на третьей проводят земельные работы. Территории у усадьбы Гальских продолжают благоустраивать в рамках проекта «Центральная городская набережная».

Обустроить пешеходную дорожку до калитки к усадьбе музейщики просили давно. Да и удобный проезд к воротам тоже необходим. Кроме этого, на пустовавшей раньше территории появятся три парковки на 739 автомобилей, двухсторонняя дорога к пирсу, тротуары и велодорожки. Сейчас на одной из парковок работы уже завершены, на второй площадке готовят основание под покрытие, а на третьей ведутся земляные работы.

«Уже выполнены велодорожки по полтора метра, но это в будущем закольцуем, поэтому их делаем сразу, чтобы потом не восстанавливать. Генеральный подрядчик и субподрядчик работают неплохо, в графике», — рассказал директор УКСиР Виктор Антонов.

На транспортную инфраструктуру планируют потратить почти 90 миллионов рублей из средств федерального бюджета. К 30 сентября все работы должны быть завершены, чтобы на площадках смогли появиться торговые и культурные объекты, гостиницы, пункты питания.

Фотография: Скриншот: http://www.35media.ru/news/2018/06/22/territoriyu-okolo-usadby-galskih-v-cherepovtse-prodolzhayut-blagoustraivat

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