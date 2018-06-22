Блогеры нашли самые селфигеничные места Пензы

С тех пор как в смартфонах появились фронтальные камеры, в наш лексикон прочно вошло слово «селфи». Хорошая камера в смартфоне, вдохновение и необычный фон — пожалуй, в этом секрет отличного автопортрета. И еще одно важное условие — выложить селфи в социальные сети, ведь для современных людей не логично просто оставлять отличные снимки в памяти телефона.
МегаФон, интернетом которого пользуются сотни тысяч жителей области, совместно с известными пензенскими блогерами, которых читают десятки тысяч пользователей со всей страны, протестировали места для селфи и скорости 4G-интернета.
Участники проекта:
Мила Сайфутдинова — актриса интернет проекта «Красавица и Чудовище»
Кубаева Яна — федеральный блогер «morena.morana»
Дмитрий Секерин — известный ведущий, автор проекта мобильное приложение «Хочу праздник»
1 место: Олимпийская аллея
Блогер: Мила Сайфутдинова
Средняя скорость замера: 85,86 Мбит/с
2 место: набережная г. Спутник
Блогер: Яна Кубаева
Средняя скорость замера: 28,3 Мбит/с
3 место: ресторанный комплекс «Засека»
Участник: Дмитрий Секерин
Средняя скорость замера: 24,71 Мбит/с
4 место: Юбилейная площадь
Участник: Дмитрий Секерин
Средняя скорость замера: 48,7 Мбит/с
5 место: памятник Первому поселенцу
Участник: Яна Кубаева
Средняя скорость замера: 26,03Мбит/с
6 место: ТЦ «Пассаж»
Участник: Мила Сайфутдинова
Средняя скорость замера: 41,95 Мбит/с
7 место: ул. Московская
Участник: Яна Кубаева
Скорость замера: 38,26Мбит/с
Все измерения проводились через мобильное приложение SpeedTest, которое может скачать любой пользователь смартфона. Разработчиком этого приложения является компания OOkla, которая по результатам миллионов замеров своих пользователей в 2017 году признала МегаФон самым быстрым 4G-оператором в России.