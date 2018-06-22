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В Екатеринбург на матч ЧМ прилетит японская принцесса

22 июня в 16:09 170 просмотров

22 июня в Екатеринбург прилетит японская прнцесса Хисако Такамадо на матч сборной своей страны с командой Сенегала.

Как сообщает «Свердловское областное телевидение», члены императорской семьи более ста лет не приезжали в Россию.

В выходные у принцессы запланировано два публичных мероприятия. Помимо матча между сборными Японии и Сенегала на «Екатеринбург Арене» 24 июня, она посетит показательные выступления по искусству стрельбы из традиционного японского лука от мастеров Всеяпонской федерации КЮДО. Мероприятие пройдёт 23 июня. Вход для гостей и зрителей будет свободным, однако для посещения необходима предварительная регистрация.

Фотография: фото Алексея Макарова

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