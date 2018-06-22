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В Пензе месячник «Внимание, переезд!» приурочили к ЧМ

22 июня в 16:26 176 просмотров
«Внимание, переезд!». В этот раз его приурочили к Чемпионату мира-2018.

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Пенза присоединилась к общероссийскому месячнику «Внимание, переезд!». В этот раз его приурочили к Чемпионату мира-2018.

Как пояснили в пресс-центре облправительства, цель — обеспечить безопасность движения пассажирских поездов с болельщиками.

«Водители должны быть особенно внимательными при пересечении железнодорожных переездов и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения», — подчеркнули в пресс-центре.

В течение месяца профилактические мероприятия будут проводить железнодорожники, сотрудники ГИБДД, транспортной прокуратуры, надзорных органов, местных администраций, автотранспортных предприятий, общественных организаций и дорожных хозяйств.


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