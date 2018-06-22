В Пензе месячник «Внимание, переезд!» приурочили к ЧМ

Как пояснили в пресс-центре облправительства, цель — обеспечить безопасность движения пассажирских поездов с болельщиками.
«Водители должны быть особенно внимательными при пересечении железнодорожных переездов и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения», — подчеркнули в пресс-центре.
В течение месяца профилактические мероприятия будут проводить железнодорожники, сотрудники ГИБДД, транспортной прокуратуры, надзорных органов, местных администраций, автотранспортных предприятий, общественных организаций и дорожных хозяйств.