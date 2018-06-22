Мэр колумбийского города с женой перепутали Пензу с Саранском

Мэр колумбийского города Гектор Мантила Руеда приехал с женой в Россию, чтобы посмотреть матч между Колумбией и Японией. Предварительно он забронировал номер в Пензе, но ошибся, так как игра проходила в Саранске.

Об этом написал в своем личном блоге житель Саранска Антон Лебедев, который работает переводчиком на мундиале, пишет телеканал «360».

По словам горожанина, иностранцы растерялись, когда поняли, что забронировали гостиницу не в том городе, куда приехали. Потерявшихся людей он встретил на парковке.

«Гостиницу забронировали через интернет. Прибыли в столицу Мордовии, и только тут выяснилось, что забронированный ими отель находится в Пензе, за 150 километров от Саранска», — объяснил переводчик.

Мужчина решил приютить латиноамериканцев и предложил им остаться у него в квартире. Выяснилось, что супруги поехали в путешествие на медовый месяц, а глава семьи является мэром города Флоридабланка.