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Мэр колумбийского города с женой перепутали Пензу с Саранском

22 июня в 16:43 312 просмотров
, чтобы посмотреть матч между Колумбией и Японией. Предварительно он забронировал номер в Пензе, но ошибся, так как игра проходила в Саранске.

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Мэр колумбийского города Гектор Мантила Руеда приехал с женой в Россию, чтобы посмотреть матч между Колумбией и Японией. Предварительно он забронировал номер в Пензе, но ошибся, так как игра проходила в Саранске.

Об этом написал в своем личном блоге житель Саранска Антон Лебедев, который работает переводчиком на мундиале, пишет телеканал «360».

По словам горожанина, иностранцы растерялись, когда поняли, что забронировали гостиницу не в том городе, куда приехали. Потерявшихся людей он встретил на парковке.

«Гостиницу забронировали через интернет. Прибыли в столицу Мордовии, и только тут выяснилось, что забронированный ими отель находится в Пензе, за 150 километров от Саранска», — объяснил переводчик.

Мужчина решил приютить латиноамериканцев и предложил им остаться у него в квартире. Выяснилось, что супруги поехали в путешествие на медовый месяц, а глава семьи является мэром города Флоридабланка.


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