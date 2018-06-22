Замминистра обороны РФ и губернатор осмотрели пензенский артинститут

22 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков осмотрели корпуса ПАИИ в рамках празднования 75-летия учебного заведения.

«В пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения готовят военных инженеров в области эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов, порохов и взрывчатых веществ, артиллерийских приборов, стрелкового оружия и средств ближнего боя, автоматизированных систем управления», — отметили в пресс-центре облправительства.

Он является единственным в стране центром подготовки специалистов подобной квалификации.

Дмитрий Булгаков подчеркнул роль артиллеристов в действующей армии.

«Без них воинское подразделение жить не может. Специалисты вуза востребованы всегда и везде, их ждут в Вооруженных Силах страны», — отметил он.

Замминистра обороны добавил, что выпускники филиала имеют высокий уровень подготовки и пользуются заслуженным авторитетом. Глава региона Иван Белозерцев подчеркнул, что основой для достижения таких результатов в учебной деятельности является качественная материально-техническая база.

«Классы полностью оборудованы, преподаватели подготовлены — здесь созданы все условия для успешного обучения. Поэтому наши курсанты занимают призовые места на различных соревнованиях», — сказал губернатор.

Гости осмотрели учебные кабинеты и лаборатории, посетили класс истории оружия, пообщались с заведующими кафедр и оценили разработки ученых филиала.

Сегодня также прошло открытие новой спортплощадки и музея истории вуза. У поклонного креста при Воинском храме прошло поминовение выпускников, погибших при исполнении служебного долга.