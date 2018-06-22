На фонтанной площади Спутника состоялся фестиваль красок (видео)

Молодежь объединило яркое событие. Под зажигательные музыкальные сеты диджея Danilina подростки веселились, танцевали и раскрашивали друг друга во все цвета радуги.

«Это реально классно! Спасибо, Город Спутник!» — поделился эмоциями участник Шамиль Коньков.



На сцене звучала не только электронная, но и живая музыка, выступали хореографические коллективы. Подростки принимали участие в веселых конкурсах. Самые активные награждались призами.

«Это самый веселый праздник в Спутнике!» — отметила одна из участниц фестиваля.



«Мы получили столько ярких эмоций!» — признались девушки, пришедшие на праздник.



Во время съемки видео многие отмечали, что в этот день нашли себе новых друзей. У большинства участников фестиваля красок — каникулы, а значит, впереди беззаботное лето и масса свободного времени. А новые приятели помогут сделать лето по-настоящему запоминающимся.



Компания «Термодом» приглашает всех жителей Спутника на набережную, где каждые выходные проводятся мероприятия для детей и взрослых, артистов и спортсменов.



«Фестиваль красок — только начало! Этим летом праздников будет огромное количество. 30 июня состоится фестиваль молодежной культуры. Вас ждут чемпионаты по брейк-дансу, бмх-спорту и граффити, пенная дискотека, выступление специально приглашенного диджея из Москвы. А в конце будет обалденный салют», — рассказал арт-директор ООО «Парк Спутника» Игорь Лакодин.



Следующий грандиозный праздник состоится 28 июля: в Спутнике пройдет фестиваль фейерверков, приуроченный к юбилею компании «Термодом».



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