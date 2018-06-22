Пензенцам напомнили о правилах передвижения на гироскутерах (видео)

В управлении ГИБДД по Пензенской области напомнили, как безопасно передвигаться на сигвеях и гироскутерах.

В городе участились случай, когда хозяева гироскутеров и сигвеев выезжают на проезжую часть, что по правилам дорожного движения категорически запрещено.

«Госавтоинспекция напоминает, что такие устройства предназначены исключительно для личного активного отдыха вне проезжей части. Для обеспечения собственной безопасности на них лучше передвигаться в защитном шлеме, в наколенниках и налокотниках. Важно помнить, что человек, управляющий сигвеем или гироскутером, остается пешеходом. Выезд на проезжую часть строго запрещен», — объяснила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.

Пересекать проезжую часть владельцам гироскутеров и сигвеев стоит только по пешеходным переходам и пешком. Средство передвижения при этом следует нести в руках или везти рядом с собой, сообщает телеканал «Экспресс».