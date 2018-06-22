В Пензе ожидается жаркая неделя (видео)

В этом году жарким июнь не назовешь, но как только установилась хорошая погода, воздух прогрелся, пензенцы стали проводить больше времени на свежем воздухе и вблизи водоемов. Тем не менее, в летний зной не следует забывать о мерах предосторожности.

Жаркое лето, наконец, пришло в Пензу. Не секрет, что повышенная температура, особенно на открытой местности, может негативно отразиться на самочувствии. В первую очередь, это касается пожилых людей и детей.

«Дома сидим, в бассейне купаемся. Мы в частном доме живем», — рассказала жительница Беково Юлия Спирякова.

Пока дети резвятся в фонтане, взрослые стараются занять место в тени. Сложнее — продавцам билетов на аттракционы, ведь под палящим солнцем они находятся целый день.

Самые отчаянные в первые жаркие дни отправились к водоемам за красивым загаром. И в этом деле главное не переборщить — лучше воспользоваться кремами, которые защитят кожу от солнечных ожогов.

Медики и вовсе советуют избегать прямых солнечных лучей — перегрев организма может привести к обострению хронических заболеваний. Летом необходимо соблюдать особый режим — выпивать до 1,5 литров воды. Так же подойдет морс, сок и компот. А вот количество чашек кофе лучше сократить, а от алкоголя отказаться.

«Зимой нам нужны дополнительные калории, а летом они нам не нужны. Калорийность уменьшается. Постное мясо, творожные продукты можно, фрукты, овощи. Молочную продукцию лучше хранить в холодильнике», — сказала заведующая отделением врачей общей практики поликлиники № 2 г Пензы Наталья Столярова.

По прогнозам синоптиков, столбик термометра задержится на отметке выше 30 градусов вплоть до среды следующей недели. Рекордсменом обещает стать понедельник — плюс 33. При этом жара летом будет сменяться дождями с грозами, сообщает телеканал «Экспресс».