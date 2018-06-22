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Никольчанин с судимостью занимал высокие посты на госслужбе

22 июня в 17:59 228 просмотров
, который ранее был судим.

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Прокуратура Никольского района Пензенской области в результате проверки местного управления образования обнаружила муниципального служащего, который ранее был судим.

Установлено, что житель города Никольска с 2012 года работал в должности специалиста по охране труда районного управления образования. В 2013 году его осудили по факту умышленного причинения вреда здоровью. Согласно Трудовому кодексу, его должны были снять с занимаемой должности, но этого не произошло.

В августе 2017 года он стал исполнять обязанности начальника управления образования Никольского района.

«Работодателем сведения о его судимости не запрашивались, вопрос о возможности замещения им должности муниципальной службы не выяснялся. Для замещения должности мужчина также не имел необходимого стажа работы и не состоял в кадровом резерве администрации района на замещение», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Кроме того, несмотря на наличие судимости, мужчину включили в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Никольского района в качестве заместителя председателя. Таким образом, он беспрепятственно мог общаться с детьми любого возраста.

После выявленных нарушений прокурор внес представление в адрес главы администрации района. В результате мужчину сняли с должности и. о. начальника управления.

«На замещение вакантной должности муниципальной службы объявлен конкурс», — добавили в пресс-службе.


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