Грудинин сделает для Пензы проект изменений в Генплан

В Пензе определился победитель конкурса на проведение научно-исследовательских и проектных работ по внесению изменений в Генплан и ряд нормативных актов. Максимальная цена контракта обозначалась в 17,3 млн рублей.

На сайте гозсакупок отмечается, что на конкурс заявились четыре организации: питерское ООО НПИ «ЭНКО», новосибирское ООО «Корпус», московские ООО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» и ФГБУ «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».

Согласно протоколу рассмотрения и оценки заявок, конкурсная комиссия отклонила притязания двух первых компаний. Это связано с выявленными нарушениями. В частности, организации не предоставили лицензии на проведение работ с использованием сведений гостайны категории «совершенно секретно». Компании готовы были выполнить работы за 13,8 млн рублей и 11,5 млн рублей соответственно.

К конкурсу допустили лишь две последние организации. Их заявки соответствовали всем требованиям. «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» оценил работы в 17,2 млн рублей, а «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» — в 15 млн рублей.

«Победителем признан участник с регистрационным номером заявки № 2, предложивший лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер: Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», — говорится в протоколе.

Руководителем компании-победителя, согласно данным информационно-аналитической системы Seldon. Basis, является Михаил Грудинин. У «Гипрогора» уже имеются схожие госконтракты. В частности, аналогичную работу организация проведет для Вологды (контракт на 11 млн рублей), Улан-Удэ (7,1 млн рублей), разрабатывает концепцию развития общественных пространств Севастополя (35,2 млн рублей) и другие.

Напомним, согласно госзакупкам, при разработке изменений в Генплан Пензы в результате работ должны выявиться современное состояние территории Пензы, недостатки действующего Генплана, возможности взаимодействия с другими городами и субъектами, сформироваться предложения по созданию комплексного рекреационного каркаса.

В научно-исследовательской работе следует отразить анализ существующей ситуации, динамику развития областного центра, применимость разработанной ранее градостроительной документации, направления градостроительной стратегии и так далее.

Работы нужно выполнить до 15 ноября 2019 года.