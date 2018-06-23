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Иван Белозерцев поздравил пензенских выпускников с окончанием школы

23 июня в 09:39 232 просмотра

Губернатор Иван Белозерцев поздравил юных пензенцев с окончанием школы.

«Позади 11 интересных лет учебы. Этот период вы всегда будете вспоминать с особым чувством как один из лучших в жизни. Именно в стенах школы, ставшей вторым домом, вы научились принимать самостоятельные решения, получили ценные знания и умения, и, что еще важнее, обрели верных друзей.

Рядом с вами всегда были педагоги, которые щедро делились своим опытом, помогали преодолевать трудности и радовались вашим победам. Спасибо вам, дорогие учителя, за благородный труд ради будущего Пензенской области и России!

Слова благодарности я говорю родителям выпускников. Именно вы — мамы и папы, бабушки и дедушки, были самыми строгими судьями и лучшими друзьями детей. И их успехи — главная награда за безграничную любовь, заботу и неиссякаемое терпение!

Дорогие ребята, сегодня перед вами открыты все пути. Уверен, что вы выберете верный, тот, что позволит вам реализовать свои таланты и воплотить в жизнь самые смелые мечты. Не бойтесь читать книгу, которая называется жизнь!» — говорится в поздравлении.

Глава региона пожелал выпускникам здоровья, счастья, благополучия, уверенности в своих силах и удачи, сообщает пречч-центр регионального правительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/obrazovanie/91864/

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