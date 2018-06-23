Археологи обнаружили в древней гробнице останки неизвестного животного

Археологи изучили кости, найденные в погребальной камере 2300-летнего возраста, которая была обнаружена в 2004 году. Ученые предположили, что гробница принадлежала госпоже Ся — бабушке китайского императора Цинь Ши. Исследователи обнаружили в ней 12 захоронений с останками животных. Среди них оказались и кости гиббона. В результате исследования оказалось, что это неизвестный ранее вид, который вымер около 300 лет назад из-за деятельности человека.

Цинь Ши правил царством Цинь в древнем Китае в 246−210 годах до нашей эры. Он объединил Китай в единое государство, а также был создателем гробницы, известной под названием «Терракотовая армия» и Великой китайской стены.