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Археологи обнаружили в древней гробнице останки неизвестного животного

23 июня в 11:51 172 просмотра
, сообщает Lenta.ru.

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Международная группа исследователей обнаружила неизвестный вид вымерших гиббонов в древней гробнице в Китае, сообщает Lenta.ru.

Археологи изучили кости, найденные в погребальной камере 2300-летнего возраста, которая была обнаружена в 2004 году. Ученые предположили, что гробница принадлежала госпоже Ся — бабушке китайского императора Цинь Ши. Исследователи обнаружили в ней 12 захоронений с останками животных. Среди них оказались и кости гиббона. В результате исследования оказалось, что это неизвестный ранее вид, который вымер около 300 лет назад из-за деятельности человека.

Цинь Ши правил царством Цинь в древнем Китае в 246−210 годах до нашей эры. Он объединил Китай в единое государство, а также был создателем гробницы, известной под названием «Терракотовая армия» и Великой китайской стены.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%82-469/

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