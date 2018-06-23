Виктор Кувайцев: Главное, оставаться верным себе и своей мечте

«Это знаменательное событие в жизни каждого человека, который вступает в новую для себя взрослую жизнь.

В школе вы учились жить, дружить, приобрели знания, товарищей, определились с выбором жизненного пути. Сегодня все пути перед вами открыты, и какой бы вы дорогой ни пошли, главное, оставаться верным себе и своей мечте!

Желаю, чтобы вы, оставаясь патриотами своего города и страны, успешно применили знания и умения, приобретенные в школе на реализацию задуманных планов, чтобы осуществились ваши самые заветные желания.

Вы встаете в строй нового поколения строителей будущего Пензы и России, верю, что у вас все получится. Здоровья вам, счастья, удачи и успехов!» — говорится в поздравлении.