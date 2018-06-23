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Пассажирам задержанных авиарейсов будут предоставлять гостиницу

23 июня в 13:17 220 просмотров
, сообщают «Известия». Такое распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

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Пассажирам транзитных и задержанных рейсов будут предоставлять гостиницы в пределах воздушных пунктов пропуска через государственную границу России, сообщают «Известия». Такое распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Отмечается, что принятое решение позволит размещать отели в аэропортах в пределах территории КПП.

При задержке вылета на два и более часов авиаперевозчик должен будет дать пассажирам возможность сделать два телефонных звонка или отправить сообщения, а также раздать им прохладительные напитки.

Если же вылет откладывается более чем на четыре часа, авиакомпания обязана накормить пассажиров и разместить их в гостинице, а если ожидание превышает восемь часов днем и шесть часов вечером — пассажира должны довезти до отеля. Для клиентов с детьми до семи лет предоставляется комната матери и ребенка. Хранение багажа, как и все перечисленные услуги, — бесплатные.


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