Пассажирам задержанных авиарейсов будут предоставлять гостиницу

Пассажирам транзитных и задержанных рейсов будут предоставлять гостиницы в пределах воздушных пунктов пропуска через государственную границу России, сообщают « Известия ». Такое распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Отмечается, что принятое решение позволит размещать отели в аэропортах в пределах территории КПП.

При задержке вылета на два и более часов авиаперевозчик должен будет дать пассажирам возможность сделать два телефонных звонка или отправить сообщения, а также раздать им прохладительные напитки.

Если же вылет откладывается более чем на четыре часа, авиакомпания обязана накормить пассажиров и разместить их в гостинице, а если ожидание превышает восемь часов днем и шесть часов вечером — пассажира должны довезти до отеля. Для клиентов с детьми до семи лет предоставляется комната матери и ребенка. Хранение багажа, как и все перечисленные услуги, — бесплатные.