Пензенцы начали сдавать ЕГЭ в резервные дни

Дополнительные дни для сдачи экзамена выделили для выпускников 2018 года, которые получили неудовлетворительные оценки по русскому языку или математике либо по уважительной причине не смогли сдать тот или иной экзамен в основной день, а также для тех, кто окончил школу несколько лет назад.

22 июня состоялась сдача экзамена по географии, на него пришли два человека, а также ЕГЭ по информатике, который пришли сдавать 14 пензенцев.

25 июня пройдет ЕГЭ по математике как базового, так и профильного уровней. Более легкие задания будут решать 34 человека, сложные — 122.

26 июня состоится экзамен по русскому языку, в области его сдадут 117 человек, 27 июня — по химии, биологии и истории. В тот же день выпускникам предложат справиться с письменной частью экзамена по иностранным языкам, устная часть запланирована на 29 июня, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

28 июня ученики сдадут экзамен по литературе, физике и обществознанию.

Завершится проведение ЕГЭ в резервные сроки 2 июля.