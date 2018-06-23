Что дешевле: содержание частного дома или квартиры
Пензенцам приходят странные извещения о проверке счетчиков
Как пензенцы могут повлиять на кадастровую стоимость земли. Лайфхак
Цена жажды. Сколько в регионах ПФО стоит газировка
Вам будет интересно
Наши новости
Выпускной в Пензе. Рейтинг школ по количеству медалистов
Пензенских дошколят обучают безопасности дорожного движения
На ремонт спортзалов в сельских школах выделили более 20 млн руб
В Пензе проходит публичная защита дипломных работ художников
В ККЗ «Пенза» завершился концертный сезон
Натан пожелал пензенским выпускникам найти себя
Пензенские школьники смогут реализовать бизнес-идеи на «TeenГраде»
В Пензе на Юбилейной площади чествовали медалистов-2018
Начинающие пензенские воспитатели будут получать по 35 тыс руб
Девять пензенских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Пензенцы начали сдавать ЕГЭ в резервные дни

23 июня в 13:47 192 просмотра

В Пензенской области стартовал резервный период сдачи единого государственного экзамена. Он продлится до 2 июля.

Дополнительные дни для сдачи экзамена выделили для выпускников 2018 года, которые получили неудовлетворительные оценки по русскому языку или математике либо по уважительной причине не смогли сдать тот или иной экзамен в основной день, а также для тех, кто окончил школу несколько лет назад.

22 июня состоялась сдача экзамена по географии, на него пришли два человека, а также ЕГЭ по информатике, который пришли сдавать 14 пензенцев.

25 июня пройдет ЕГЭ по математике как базового, так и профильного уровней. Более легкие задания будут решать 34 человека, сложные — 122.

26 июня состоится экзамен по русскому языку, в области его сдадут 117 человек, 27 июня — по химии, биологии и истории. В тот же день выпускникам предложат справиться с письменной частью экзамена по иностранным языкам, устная часть запланирована на 29 июня, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

28 июня ученики сдадут экзамен по литературе, физике и обществознанию.

Завершится проведение ЕГЭ в резервные сроки 2 июля.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...