Эксперимент проводили с использованием электроэнцефалограммы. В исследовании приняли участие 125 добровольцев. Каждый из них заполнил анкету из 40 вопросов. Это помогло оценить как уровень общей (личностной тревожности), так и уровень ситуативной тревожности. На основании результатов анкетирования ученые отобрали 40 человек: 20 человек с низким уровнем тревожности и столько же — с высоким.

Участникам необходимо было выбрать одну из двух игральных карт на экране. Перед показом каждой пары появлялась инструкция, описывающая выигрыш для каждого варианта. За картой мог оказаться либо квадрат, либо ромб, но денежное вознаграждение для карт отличалось. К примеру, для первой квадрат равнялся 11 центам, а ромб — нулю, в то время как при выборе второй карты появление квадрата приводило к получению пяти центов, а ромб — шести. Активность головного мозга записывали с помощью ЭЭГ-электродов, прикрепленных в районе лобных долей: ученые изучали активность в тета-диапазоне (от 4 до 8 герц) как показатель когнитивного контроля в процессе принятия решений.

После выполнения задания участникам эксперимента показывали короткий отрывок из фильма ужасов для того, чтобы повысить уровень их ситуативной тревожности, после этого провели исследование еще раз. Результаты показали, что более тревожные участники реже принимали рискованные решения, причем как до просмотра ролика, так и после него. ЭЭГ зафиксировало, что участники с повышенной тревожностью также отличались повышенной активностью лобных долей головного мозга в тета-диапазоне. Отказ от риска объясняется повышенным когнитивным контролем, который помогает тревожным людям взвешивать все «за» и «против» и делать выбор в пользу менее эмоционально затратной альтернативы.