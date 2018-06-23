Александр Воронков поздравил юных пензенцев с окончанием школы

«Поздравляю вас с окончанием школы — первым и очень важным этапом вашей жизни!

Позади остались экзамены, бессонные ночи и волнения, а впереди — не менее сложный, но интересный путь профессионального становления, идти по которому помогут знания, которые дали вам учителя. И за это им низкий поклон.

Особая благодарность родителям, которые поддерживали вас все годы школьной жизни, были самыми строгими учителями и воспитали достойных граждан нашей страны.

Дорогие выпускники! Я горжусь, что в Пензенской области такая замечательная молодежь.

От всей души желаю вам успеха, целеустремленности и настойчивости в достижении поставленных целей. Верных друзей, надежных коллег и единомышленников, мира и счастья. В добрый путь», — говорится в поздравлении.