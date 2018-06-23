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«Роскосмос» пошутил над промахом Роналду на ЧМ-2018

23 июня в 15:33 140 просмотров
«Роскосмос» опубликовал юмористический ролик, посвященный Чемпионату мира. На нем футболист Криштиану Роналду дает пас на МКС.

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«Роскосмос» опубликовал юмористический ролик, посвященный Чемпионату мира. На нем футболист Криштиану Роналду дает пас на МКС.

«Благодаря креативности фанатов и энтузиастов футбола на свет появился новый юмористический видеоролик, объединяющий космос и Чемпионат мира по футболу! Разошедшееся по всему миру видео, так называемого, «паса из космоса» запало в душу болельщикам», — говорится в аннотации «Роскосмоса» к ролику.

На кадрах ролика, созданного с помощью монтажа, видно, как после неудачного удара главной звезды португальской сборной Криштиану Роналду мяч пролетает выше ворот и улетает прямо в космос — на МКС, где его ловит космонавт Олег Артемьев.

После он делает обратный «пас» и мяч возвращается на стадион, попадая прямо в голову Роналду, сообщает Life.ru.

Напомним, матч между командами Португалии и Марокко закончился победой Португалии со счетом 1:0.

Фотография: скриншот - https://vk.com/video-30315369_456240209

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