«Роскосмос» пошутил над промахом Роналду на ЧМ-2018

«Роскосмос» опубликовал юмористический ролик, посвященный Чемпионату мира. На нем футболист Криштиану Роналду дает пас на МКС.

«Благодаря креативности фанатов и энтузиастов футбола на свет появился новый юмористический видеоролик, объединяющий космос и Чемпионат мира по футболу! Разошедшееся по всему миру видео, так называемого, «паса из космоса» запало в душу болельщикам», — говорится в аннотации «Роскосмоса» к ролику.

На кадрах ролика, созданного с помощью монтажа, видно, как после неудачного удара главной звезды португальской сборной Криштиану Роналду мяч пролетает выше ворот и улетает прямо в космос — на МКС, где его ловит космонавт Олег Артемьев.

После он делает обратный «пас» и мяч возвращается на стадион, попадая прямо в голову Роналду, сообщает Life.ru.

Напомним, матч между командами Португалии и Марокко закончился победой Португалии со счетом 1:0.