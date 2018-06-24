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Роман русского классика попал в топ-3 лучших в истории человечества

24 июня в 09:48 310 просмотров

Рейтинг лучших романов за всю историю составили британские СМИ.

Как сообщают «Известия», первое место эксперты отдали английской писательнице Джордж Элиот и ее произведению «Миддлмарч» (16+), на второй строчке оказался американский автор Герман Мелвилл с романом «Моби Дик» (16+). В топ-3 также вошел русский писатель Лев Толстой с «Анной Карениной» (16+).

В пятерке лидеров также — Генри Джеймс с произведением «Женский портрет» (18+) и «Сердце тьмы» (16+) Джозефа Конрада. Чуть ниже в списке — Вирджиния Вулф с романом «Миссис Дэллоуэй» (16+), Мигель де Сервантес с «Дон Кихотом» (16+) и «Джейн Эйр» (12+) Шарлотты Бронте.


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