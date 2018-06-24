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В магазине на ул. 8 Марта продавали алкоголь в день выпускных вечеров

24 июня в 10:41 752 просмотра
, как в магазинах города соблюдался запрет на продажу алкоголя в день проведения выпускных вечеров школьников.

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В Пензе сотрудники администрации Первомайского района и УМВД проверили, как в магазинах города соблюдался запрет на продажу алкоголя в день проведения выпускных вечеров школьников.

«В ходе мониторинга обследовано шесть торговых точек, осуществляющих торговлю алкоголем по улицам: Фурманова, 8 Марта, Карпинского, Тимирязева, Суворова, Пушкина, Бакунина, Ворошилова, проспект Победы», — сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Грубое нарушение постановления выявили в магазине на ул. 8 Марта. Там продавец продал проверяющим шампанское. Сотрудники полиции составили административный протокол.

С продавцом и собственниками обследованных магазинов провели провели беседу о строгой необходимости исполнения всех постановлений администрации города Пензы, касающихся ограничений на реализацию алкогольной группы товаров.


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