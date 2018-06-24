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На Гавайях ужесточили наказание за попытку сделать селфи с лавой

24 июня в 11:58 254 просмотра

Правительство Гавайских островов арестовало около 40 человек за проникновение за заградительные барьеры к извергающемуся вулкану Килауэа.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на The Telegraph, среди задержанных — как туристы, так и местные жители, пытающиеся сфотографировать лаву и сделать селфи на ее фоне.

Недавно правительством острова было принято решение ужесточить наказание за нахождение в опасных местах: увеличить срок тюремного заключения до одного года, а штрафы — до пяти тысяч долларов.

«Лавовые брызги могут весить столько же, сколько холодильник, и даже небольшие фрагменты могут убить», — подчеркнула представитель управления мэра округа Гавайи Джанет Снайдер.

Также потоки лавы могут протекать быстрее средней скорости бега человека. Кроме того, вред несут испускаемые вулканом газы.


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