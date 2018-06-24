Валерий Лидин поздравил выпускников Пензенского района с окончанием школы

Спикер областного парламента принял участие в торжественном мероприятии, посвященном окончанию школы местными выпускниками. В 2018 году школы района закончили 114 учащихся, 17 из них стали серебряными и золотыми медалистами.

Мероприятие началось на Фонтанной площади города Спутника, где выпускники, их родители, учителя и почетные гости увидели инсталляцию, которая погрузила их в историю празднования выпускных. Кульминацией стал праздничный салют в небе над набережной Спутника.

После этого выпускники прошествовали к зданию школы имени Лермонтова села Засечного, где прошла торжественная часть выпускного вечера. К собравшимся обратился Валерий Лидин.

«Дорогие выпускники! Сегодня вы прощаетесь с детством и школой. Впереди вас ждет новая взрослая жизнь, не менее яркая, чем школьные годы! Прошу вас всегда быть достойными гражданами своей родины! Мы гордимся вашими достижениями!» — сказал он.

Спикер ЗакСобрания отметил неоценимый труд педагогов, которые вложили в своих учеников сердце и душу, и родителей ребят, которые были их верными спутниками на сложном пути постижения знаний.

Лучшим учителям района, родителям, принимавшим активное участие в жизни школ, и выпускникам, добившимся успехов в учебе и общественной жизни, вручили благодарности от областного парламента. Выпускникам, окончившим школу на отлично, вручили медали «За особые успехи в учении», а их родителям — благодарственные письма губернатора Пензенской области.

В торжественном вечере приняли участие депутат Госдумы Сергей Есяков, министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин, глава администрации Пензенского района Сергей Козин и генеральный директор строительной компании «Термодом» Рафик Ибрагимов.

В завершении праздника учителя и школьники подарили гостям концертную программу.