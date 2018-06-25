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Неверкинский фермер возрождает овощеводство в районе (видео)

24 июня в 17:59 334 просмотра
, чесноком и другими сельскохозяйственными культурами. Мужчине в его полевых заботах помогают сыновья.

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В Неверкинском районе Пензенской области возрождается овощеводство. Недалеко от села Сосновый Овраг начинающий предприниматель засадил свои поля картофелем, чесноком и другими сельскохозяйственными культурами. Мужчине в его полевых заботах помогают сыновья.

Ясная, солнечная погода — не всегда хорошо. Например, для растений, которым для роста нужна влага. Вода на грядки овощевода Саида Бибарсова поступает из ближайшей речки по специально проложенному трубопроводу. Сейчас на площади в два гектара идет полив чеснока.

«Он требует меньше затрат, у него меньше трудоемкости работ. Его осенью сажаешь или сеешь, и все — он растет. Только полить один раз, обработать», — рассказал глава КФХ Саид Бибарсов.

Собственное хозяйство Cаид Бибарсов ведет второй год. В прошлом занимался растениеводством, выращивал зерновые и технические культуры. Теперь решил попробовать себя в овощеводстве. Помимо чеснока, на участке растут лук, морковь, редиска, баклажаны. Они получают воду капельно — под землей лежат шланги с мелкими отверстиями. Это, пожалуй, самый экономичный способ полива. Также орошаются и грядки с томатами.

«Раньше в каждом хозяйстве были участки под овощные культуры. Конечно, за последние годы это подзабылось немного, сейчас по району это единственное хозяйство, которое занимается овощеводством. Саид Бибарсов — начинающий фермер, по всем параметрам подходит для категории, чтобы получить субсидии в виде гранта», — отметил главный специалист отдела экономики и сельского хозяйства администрации Неверкинского района Ряшит Гафуров.

Но Саид Бибарсов привык полагаться на свои силы. И сейчас ставка сделана на чеснок. Фермер останется в плюсе, если уродится хотя бы с десяток тонн. В этом плане очень многое зависит от погоды. А уже потом встанет вопрос поиска рынков сбыта, сообщает телеканал «Экспресс».


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