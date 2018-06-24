В Великобритании ввели жесткие меры по борьбе с детским ожирением

Как сообщает «Life», в соответствии с новыми правительственными предложениями по сокращению наполовину детского ожирения в Англии к 2030 году, маленьким жителям страны будут запрещены сладости и жирные закуски. Кроме того, в школах предлагается ввести «активную милю» и ежедневно заставлять детей пробегать более полутора километров, еще около часа проводить за различными физическими упражнениями.

Также запланировано ввести более жесткие ограничения на рекламу «нежелательной пищи» на телевидении и в Сети. В меню ресторанов введут обязательную маркировку калорий.

Министр здравоохранения страны Джереми Хант отметил, что эти меры дали «власть родителям сделать более здоровый выбор». Предполагается, что через 12 лет количество детей, страдающих ожирением, сократится вдвое — до 700 000 человек.