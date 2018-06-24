Пензенцы прогнозируют итоги матча «Россия-Уругвай» (видео)

25 июня сборная России по футболу проведет заключительной матч группового этапа Чемпионата мира (0+) против Уругвая. Обе команды досрочно обеспечили себе место в плей-офф. Вопрос лишь в том, кто выйдет из квартета с первого места. Соперник у россиян непростой, но турнир уже неоднократно доказывал, что нет ничего невозможного.

«Нам придется, конечно, сложно — там играют выдающиеся мастера, такие как Суарес, Годин, Кавани. Тем не менее, если вспомнить историю, правда, советскую, — мы Уругвай побеждали на чемпионате мира 1962 года, Валентин Иванов забил победный гол», — отметил пресс-атташе ПФК «Зенит» Николай Шумилин.

«Склоняюсь к тому, что будет ничейный результат. Либо результативная ничья, либо безголевая. Ставлю на два результата — либо 0:0, либо 1:1», — дал прогноз главный тренер МФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Перед очным противостоянием с южноамериканцами сборная Станислава Черчесова возглавляет квартет А благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В случае победы или ничейного результата наша команда выйдет в плей-офф с первой строчки.

Матч «Россия — Уругвай» стартует на стадионе в Самаре в 17.00. Спустя еще четыре часа мы узнаем соперника россиян по 1/8-ой финала. Это могут быть Испания, Иран или Португалия, напоминает телеканал «Экспресс».