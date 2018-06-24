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В Телегино из-за плохих дорог перестал заезжать автобус — жители

24 июня в 13:58 302 просмотра
, в населенный пункт из-за плохой дороги перестал заезжать рейсовый автобус.

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Жители села Телегино Пензенской области просят о помощи: по их словам, в населенный пункт из-за плохой дороги перестал заезжать рейсовый автобус.

Об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» сообщил местный житель.

«Из-за ужасного состояния дороги в деревню перестал заезжать рейсовый автобус. Жителям села приходится проделывать марш бросок в три км до трассы, чтобы успеть на автобус. С маленькими детьми и сумками наперевес люди преодолевают не близкое расстояние. Хорошо, если попутная машина остановится и подвезет. Просим решить вопрос с дорогой!» — написал он.

Для того, чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило официальный запрос в администрацию Колышлейского района.


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