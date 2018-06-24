Найден самый простой способ избежать депрессии

Ученые нашли самый простой способ избежать депрессии. Для этого эксперты наблюдали более чем з 400 молодыми людьми в возрасте от 18 до 25 лет из США и Новой Зеландии.

Как сообщает портал «Правда.Ru», выяснилось, что этот способ — есть больше овощей и фруктов. Эксперты выбрали эту возрастную группу, так как молодежь редко ест рекомендуемую порцию этих продуктов, а также подвержена риску психических заболеваний.

Во время исследования уделялось особое внимание факторам, связанным с образом жизни участников: физическому здоровью и активности, сну, социально-экономическому статусу.

Ученые определили, что существует связь между потреблением фруктов и овощей в сыром виде и снижением риска депрессии и других психологических проблем. Люди, отдававшие предпочтение сырым продуктам, относились к жизни более позитивно, были успешнее других участников исследования. А те, кто ел обработанные фрукты и овощи, не получали такого эффекта.

Был составлен список продуктов, особенно полезных для повышения настроения: яблоки, бананы, ягоды, морковь, цитрусовые, огурцы, капуста и зелень, грейпфрут, киви и салат.