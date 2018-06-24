В Заре устраняют провалы в асфальте (видео)

В редакцию телеканала «Экспресс» обратились жители пензенского микрорайона Заря с жалобой на многочисленные провалы в асфальте. Как правило, все они возникли на участках возле ливневок и канализационных люков. Местные винят в этом, прежде всего, строителей, которые, по их мнению, халатно отнеслись к своей работе