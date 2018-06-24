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В Заре устраняют провалы в асфальте (видео)

24 июня в 15:28 224 просмотра
«Экспресс» обратились жители пензенского микрорайона Заря с жалобой на многочисленные провалы в асфальте. Как правило, все они возникли на участках возле ливневок и канализационных люков. Местные винят в этом, прежде всего, строителей, которые, по их мнению, халатно отнеслись к своей работе

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В редакцию телеканала «Экспресс» обратились жители пензенского микрорайона Заря с жалобой на многочисленные провалы в асфальте. Как правило, все они возникли на участках возле ливневок и канализационных люков. Местные винят в этом, прежде всего, строителей, которые, по их мнению, халатно отнеслись к своей работе

«В адрес подрядной организации направлено претензионное письмо. В рамках гарантийных обязательств провалы будут устранены, подрядчиком данная работа ведется», — сообщил начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов.

На устранение одного недочета у подрядчика — 10 суток. О необходимости полностью переделать укладку асфальта у ливневок и канализационных люков речь не идет. В любом случае покрытие будет находиться на гарантийном обслуживании пять лет.


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