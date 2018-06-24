Джон Сноу и Игритт из «Игры престолов» поженились в Шотландии

Кит Харрингтон, играющий роль Джона Сноу, женился на Роуз Лесли, сыгравшую «одичалую» Игритт. По сюжету эпической ленты герои были влюблены друг в друга, отмечает «Московский Комсомолец».

Церемония бракосочетания прошла в Рейнской церкви в Абердиншире. На свадьбу был приглашен практически весь звездный состав «Игры престолов», включая Эмилию Кларк, (Дейенерис Таргариен), Софи Тернер (Санса Старк), Мэйси Уильямс (Арья Старк) и Питера Динклэйджа (Тирион Ланнистер).

Актеры гуляли со средневековым размахом в настоящем замке Вардхилл, который принадлежит отцу невесты — Себастьяну Лесли.