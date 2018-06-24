20 кошек и чемодановская свалка. Жители ул. Плеханова жалуются на соседку

Жители дома № 45 на ул. Плеханова в Пензе бьют тревогу: по их словам, в квартире соседки — «чемодановская свалка», из-за чего в подъезде царит антисанитария.

Об этом пензенцы написали в «Жалобную книгу» информагентства.

«Ул. Плеханова, д. 45. С проживающей в одной из квартир был суд, управление ЖКХ на Некрасова судилось с ней, суд выиграли, но апелляция отменила ее выселение. В квартире годами «чемодановская свалка», не работает ничего, нет газа, воды, унитаза, живут штук 20 кошек, вонь, непроходящая в подъезде, тараканы, мухи, заразы какой только нет, мы жители бессильны, ее дома нет, прячется. Просим принять меры! Так жить невыносимо», — рассказывают жильцы.

Чтобы прояснить ситуацию, «Пенза-Пресс» направило официальный запрос в мэрию города.