Что дешевле: содержание частного дома или квартиры
Пензенцам приходят странные извещения о проверке счетчиков
Парад медалистов-2018 в Пензе
Цена жажды. Сколько в регионах ПФО стоит газировка
Вам будет интересно
Наши новости
Джон Сноу и Игритт из «Игры престолов» поженились в Шотландии
Найден самый простой способ избежать депрессии
В Великобритании ввели жесткие меры по борьбе с детским ожирением
На Гавайях ужесточили наказание за попытку сделать селфи с лавой
Звезда «Игры престолов» рассказал о самой жестокой сцене сериала
Роман русского классика попал в топ-3 лучших в истории человечества
Периодическое голодание полезно для здоровья — ученые
В «Сколково» через три года откроется «умный» госпиталь
«Роскосмос» пошутил над промахом Роналду на ЧМ-2018
Тревожные люди меньше рискуют — ученые

Венецианские вапоретто начнут работать на оливковом масле

24 июня в 16:51 128 просмотров
, или маршрутные теплоходы, будут работать на оливковом и другом растительном масле.

" data-title="Венецианские вапоретто начнут работать на оливковом масле — Пенза-пресс, рунет за день">

В Венеции проводится экологический эксперимент: теперь местные вапоретто, или маршрутные теплоходы, будут работать на оливковом и другом растительном масле.

Как сообщает «Российская газета», соответствующее соглашение заключено между муниципалитетом, транспортной и энергетической компаниями региона.

Вапоретто, циркулирующие по «городу на воде» практически круглосуточно, потребляют много горючего. В венецианской администрации решили, что подобный подход позволит резко сократить вредные выбросы.
Местные рестораторы, предлагающие туристам морепродукты во фритюре, собирают используемое для жарки масло, чтобы отправить его на переработку. Представитель энергетической компании пояснил, что оливковое и растительное масло проходит процедуру фильтрации, после чего поступает на биоперерабатывающий завод в Порто Маргере, где используется в качестве сырья для изготовления биотоплива. По некоторым оценкам, на производство экологически чистого топлива нужно около 15−20% использованного масла.

В эксперимент на сегодняшний день инвестировано 600 тысяч евро, чтобы произвести 5,1 млн дизельного топлива. Он продлится до конца октября.

Фотография: Скриншот: https://pixabay.com/ru/масло-оливковое-здоровье-кухня-3326715/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...