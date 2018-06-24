Венецианские вапоретто начнут работать на оливковом масле

В Венеции проводится экологический эксперимент: теперь местные вапоретто, или маршрутные теплоходы, будут работать на оливковом и другом растительном масле.

Как сообщает «Российская газета», соответствующее соглашение заключено между муниципалитетом, транспортной и энергетической компаниями региона.

Вапоретто, циркулирующие по «городу на воде» практически круглосуточно, потребляют много горючего. В венецианской администрации решили, что подобный подход позволит резко сократить вредные выбросы.

Местные рестораторы, предлагающие туристам морепродукты во фритюре, собирают используемое для жарки масло, чтобы отправить его на переработку. Представитель энергетической компании пояснил, что оливковое и растительное масло проходит процедуру фильтрации, после чего поступает на биоперерабатывающий завод в Порто Маргере, где используется в качестве сырья для изготовления биотоплива. По некоторым оценкам, на производство экологически чистого топлива нужно около 15−20% использованного масла.

В эксперимент на сегодняшний день инвестировано 600 тысяч евро, чтобы произвести 5,1 млн дизельного топлива. Он продлится до конца октября.