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Памятник Загоскину в Пензе решили установить возле музея народного творчества

24 июня в 17:29 326 просмотров

В Пензе рядом с музеем народного творчества установят памятник известному первопроходцу Лаврентию Загоскину.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, об этом рассказал членам совета Пензенского областного отделения Русского географического общества (РГО) председатель Игорь Пантюшов.

Он сообщил о реализации проекта «Возвращение к родным берегам», посвященного 210-летию со дня рождения Лаврентия Загоскина, и предложил провести следующее заседание на месте установки будущего памятника путешественнику — на аллее усадьбы Музея народного творчества. До 1866 года он принадлежал Варваре Никаноровне Загоскиной — тете Лаврентия Алексеевича.

«22 июня было проведено рабочее выездное совещание с министром культуры и туризма Пензенской области Татьяной Курдовой и сотрудниками министерства на предмет окончательного выбора места установки памятника Загоскину. В ближайшее время подрядная организация приступит к работам по благоустройству места установки памятника и изготовлению его фундамента», — отметили в администрации города.

Бронзовый бюст изготавливает скульптор Илья Порватов, он завершит работу к концу лета.


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