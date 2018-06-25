Памятник Загоскину в Пензе решили установить возле музея народного творчества

В Пензе рядом с музеем народного творчества установят памятник известному первопроходцу Лаврентию Загоскину.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, об этом рассказал членам совета Пензенского областного отделения Русского географического общества (РГО) председатель Игорь Пантюшов.

Он сообщил о реализации проекта «Возвращение к родным берегам», посвященного 210-летию со дня рождения Лаврентия Загоскина, и предложил провести следующее заседание на месте установки будущего памятника путешественнику — на аллее усадьбы Музея народного творчества. До 1866 года он принадлежал Варваре Никаноровне Загоскиной — тете Лаврентия Алексеевича.

«22 июня было проведено рабочее выездное совещание с министром культуры и туризма Пензенской области Татьяной Курдовой и сотрудниками министерства на предмет окончательного выбора места установки памятника Загоскину. В ближайшее время подрядная организация приступит к работам по благоустройству места установки памятника и изготовлению его фундамента», — отметили в администрации города.

Бронзовый бюст изготавливает скульптор Илья Порватов, он завершит работу к концу лета.