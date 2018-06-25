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Пензенцы стали лидерами этапа чемпионата и первенства ПФО по мотокроссу

25 июня в 09:56 278 просмотров
, в которых принимала участие команда из Пензы. Соревнования завершились в воскресенье, 24 июня, в Перми.

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Стали известны итоги четвертого этапа чемпионата и первенства ПФО по мотокроссу, в которых принимала участие команда из Пензы. Соревнования завершились в воскресенье, 24 июня, в Перми.

Пензенские мотогонщики выступили в командном зачете на чемпионате округа, им не оказалось равных. Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщил исполнительный директор региональной федерации мотоциклетного спорта Александр Ермолаев.

В настоящее время спортсмены возвращаются в Пензу. Более подробные результаты соревнований с фамилиями отличившихся мотогонщиков станут известны позднее, когда будут подготовлены протоколы, отметил директор федерации.

Ранее, 23 июня, были подведены итоги четвертого дня состязаний по мотокроссу. Лидером в командном зачете четвертого этапа первенства ПФО стал пензенский клуб «Сура».


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