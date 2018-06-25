Мелкие штрафы за нарушения ПДД будут списывать со счетов автоматически

Судебные приставы будут взимать штрафы менее 3000 рублей за нарушение ПДД автоматически и без возбуждения исполнительного производства. В дальнейшем алгоритм могут распространить и на другие виды взысканий.

Банки спишут деньги со счета должника через два дня после получения уведомления от ФССП, следует из поправок к правительственному законопроекту, который готовится в Госдуме.

Если за два дня должник не заплатит штраф добровольно, банк спишет деньги автоматически. Если денег на счете нет или их недостаточно, через 20 дней пристав возбудит обычное исполнительное производство, сообщают «Известия»

Специалисты отметили, что инновация может привести к большому количеству ошибок, так как информационные системы российских ведомств несовершенны.