Пензенцев предупреждают о провалившемся асфальте на ул. Суворова

Пользователь опубликовал фотографию в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что асфальт провалился на улице Суворова.
«Ограждение, которым дорожники обозначили яму, снесли и разбили в щепки», — добавил очевидец.
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В центре Пензы провалился асфальт. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Пользователь опубликовал фотографию в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что асфальт провалился на улице Суворова.
«Ограждение, которым дорожники обозначили яму, снесли и разбили в щепки», — добавил очевидец.