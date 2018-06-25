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Пензенцев предупреждают о провалившемся асфальте на ул. Суворова

25 июня в 09:36 714 просмотров

В центре Пензы провалился асфальт. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал фотографию в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что асфальт провалился на улице Суворова.

«Ограждение, которым дорожники обозначили яму, снесли и разбили в щепки», — добавил очевидец.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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