Иван Белозерцев: Сделан первый шаг в развитии ЖК «Чистые пруды»

Кроме того, как сообщил глава региона в Twitter, решен вопрос транспортной доступности, продолжается благоустройство микрорайона.
«Будем двигаться дальше, перспективы хорошие», — подчеркнул Иван Белозерцев.
В микрорайоне «Чистые пруды» установлена новая детская площадка — это первый шаг на пути развития этой территории. Решен вопрос транспортной доступности, продолжается благоустройство. Будем двигаться дальше, перспективы хорошие. pic.twitter.com/ARpMvg4KHU— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 25 июня 2018 г.
Ранее губернатор лично осмотрел жилой комплекс, строительство домов в котором оказалось замороженным из-за банкротства ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» (АИК), пообщался с жителями и предложил найти инвестора, который смог бы заняться развитием территории.