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Иван Белозерцев: Сделан первый шаг в развитии ЖК «Чистые пруды»

25 июня в 09:59 914 просмотров
«Чистые пруды» установили новую детскую площадку. Это стало первым шагом на пути развития территории, отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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В Пензе в микрорайоне «Чистые пруды» установили новую детскую площадку. Это стало первым шагом на пути развития территории, отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Кроме того, как сообщил глава региона в Twitter, решен вопрос транспортной доступности, продолжается благоустройство микрорайона.

«Будем двигаться дальше, перспективы хорошие», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Ранее губернатор лично осмотрел жилой комплекс, строительство домов в котором оказалось замороженным из-за банкротства ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» (АИК), пообщался с жителями и предложил найти инвестора, который смог бы заняться развитием территории.


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