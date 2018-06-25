Иван Белозерцев: Сделан первый шаг в развитии ЖК «Чистые пруды»

В Пензе в микрорайоне «Чистые пруды» установили новую детскую площадку. Это стало первым шагом на пути развития территории, отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Кроме того, как сообщил глава региона в Twitter, решен вопрос транспортной доступности, продолжается благоустройство микрорайона.

«Будем двигаться дальше, перспективы хорошие», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В микрорайоне «Чистые пруды» установлена новая детская площадка — это первый шаг на пути развития этой территории. Решен вопрос транспортной доступности, продолжается благоустройство. Будем двигаться дальше, перспективы хорошие. pic.twitter.com/ARpMvg4KHU — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 25 июня 2018 г.

Ранее губернатор лично осмотрел жилой комплекс, строительство домов в котором оказалось замороженным из-за банкротства ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» (АИК), пообщался с жителями и предложил найти инвестора, который смог бы заняться развитием территории.