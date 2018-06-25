Власти и бизнес договорились о развитии Нижнеломовского района

За пять лет объем инвестиций в экономику Нижнеломовского района превысил 27 миллиардов рублей, за последние годы создано более 5500 новых рабочих мест. Компании, работающие здесь, продолжают расширять производство, но район уже не может обеспечить предприятия кадрами в связи с отсутствием свободных трудовых ресурсов. В частности, такая проблема актуальна для ГК «Дамате», сообщает пресс-центр облправительства.

«При запуске новых мощностей производства потребуется еще порядка тысячи работников. Трудовой потенциал Нижнеломовского района практически исчерпан, мы нуждаемся в притоке кадров из других мест», — сказал генеральный директор группы компаний Рашид Хайров.

В связи с расширением проекта по производству индейки до 155 тысяч тонн в год компания планирует построить в Нижнеломовском районе ряд новых объектов: завод по глубокой переработке мяса индейки, завод по переработке подсолнечника, а также транспортные логистические терминалы для грузового транспорта. В результате появится около 1000 новых рабочих мест.

«Назрела серьезная необходимость по социальному развитию Нижнеломовского района, где сейчас расширяет производство группа компаний «Дамате». Для любой организации очень важны кадры. А людям, помимо хорошей зарплаты, важны наличие жилья, комфортная городская среда, развитая инфраструктура.

Люди уже ездят на работу на расположенные здесь предприятия из других районов области. В перспективе, возможно, они будут переезжать на постоянное место жительства, в том числе — из других регионов и из-за границы. Но для того, чтобы они захотели жить и работать в Пензенском регионе, нужно создать им достойные условия проживания», — сказал губернатор Иван Белозерцев.

Рашид Хайров сообщил, что внутри компании существует программа развития Нижнеломовского района, предусматривающая реализацию двух направлений: развития социально-бытовой инфраструктуры территории и дорожной инфраструктуры в зоне предприятий ГК «Дамате.

Проектом, в частности, предусмотрена реконструкция жилого дома на 42 квартиры и строительство общежития для персонала на 600 человек с благоустроенной территорией и спортивной площадкой. Оба объекта будут введены в эксплуатацию в 2018 году.

Участники совещания обсудили возможность строительства новых жилых комплексов как в городе Нижний Ломов, так и в близлежащем пригороде. Так, компания «Термодом» разработала проект жилого квартала «Сказка» в юго-восточной части города, где будет возведено 19 многоквартирных пятиэтажных домов.

«Для мотивации застройщика в развитии микрорайона группа компаний могла бы приобретать новое жилье в собственность и предоставлять его работникам с возможностью последующего выкупа», — предложил Иван Белозерцев.

Глава региона поручил проработать вопрос развития коммунальной инфраструктуры будущего жилого микрорайона.

«Нужно думать над этой проблемой заранее, чтобы в короткие сроки реализовать проект, который придаст новый импульс развитию Нижнеломовского района», — подытожил губернатор.