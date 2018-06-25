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Пензенских родителей предупреждают о ненадобности покупать дневники школьникам

25 июня в 10:55 278 просмотров
«Дневника школьника Пензенской области».

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25 июня отгрузили первую партию «Дневника школьника Пензенской области».

В настоящее время готово 54 200 дневников для ребят 2−5 классов. Первыми их получат образовательные организации Кузнецка, Заречного, Бессоновского и Пензенского районов, сообщает пресс-служба регионального минобра. Школьникам их вручат к началу учебного года.

«Я обращаюсь к родителям учеников 2−5 классов: не покупайте дневник, ребенок получит его к началу нового учебного года бесплатно», — подчеркнула первый заместитель министра образования Лилия Чащина.

На приобретение изданий из бюджета области было выделено семь миллионов рублей. Напомним, дневник школьника впервые поступил в школы в 2017 году.

Фотография: http://minobr-penza.ru/news/881/

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