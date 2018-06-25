Пензенских родителей предупреждают о ненадобности покупать дневники школьникам

В настоящее время готово 54 200 дневников для ребят 2−5 классов. Первыми их получат образовательные организации Кузнецка, Заречного, Бессоновского и Пензенского районов, сообщает пресс-служба регионального минобра. Школьникам их вручат к началу учебного года.

«Я обращаюсь к родителям учеников 2−5 классов: не покупайте дневник, ребенок получит его к началу нового учебного года бесплатно», — подчеркнула первый заместитель министра образования Лилия Чащина.

На приобретение изданий из бюджета области было выделено семь миллионов рублей. Напомним, дневник школьника впервые поступил в школы в 2017 году.