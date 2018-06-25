Исследователи обнаружили главную опасность общественных туалетов

После того, как человек сходил в туалет, он касается крана, мыльницы и бумажных полотенец. Именно на этих предметах находится наибольшее количество вредных бактерий. Кроме того, опасность представляют и дверные ручки, поскольку не каждый посетитель моет руки.

Как ни странно, сиденье унитаза не столь опасно для здоровья. Риск заразиться кишечной инфекцией невысок, потому что основной путь попадания микробов в организм человек — через рот и руки.

Эксперты советуют открывать дверь уборной и закрывать кран с помощью салфетки или бумажного полотенца. Так контакт с бактериями будет минимальным.