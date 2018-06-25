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«Ростелеком» запустил цифровой сервис «Госуслуги Бизнес»

25 июня в 11:50 218 просмотров
«Ростелеком» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработал мобильное приложение «Госуслуги Бизнес» и обновил личный кабинет для юридических лиц и предпринимателей на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Технологическим партнером проекта выступила компания РТЛабс.

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«Ростелеком» по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработал мобильное приложение «Госуслуги Бизнес» и обновил личный кабинет для юридических лиц и предпринимателей на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Технологическим партнером проекта выступила компания РТЛабс.

Приложение «Госуслуги Бизнес» (6+) доступно владельцам мобильных устройств с операционными системами iOS и Android. Войти в него можно через подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. А пользователи приложения «Госуслуги» для физических лиц могут пройти упрощенную авторизацию — с помощью уже используемого ПИН-кода.

В приложении можно получить информацию о прошедших или предстоящих проверках органов контроля и надзора в отношении предпринимателя, а также о штрафах, выписанных на транспорт компании. С помощью «Госуслуги Бизнес» можно записаться на прием или подать обращение в прокуратуру и отслеживать статус его обработки, а также направить в Росгвардию уведомление о детективной и охранной деятельности.

Аналогичные возможности для юридических лиц представлены в обновленном Личном кабинете на портале госуслуг. Полностью переработанный пользовательский интерфейс дает доступ к информации о компании, ее сотрудниках, филиалах, транспортных средствах, статусе заказанных услуг, а также о мероприятиях контрольно-надзорной деятельности. При этом данные о предстоящих проверках можно получить как в Личном кабинете, так и по электронной почте.

В Едином личном кабинете теперь можно управлять своим личным и бизнес-аккаунтом — вводить логины и пароли каждый раз не нужно. Руководители организаций могут предоставлять своим сотрудникам доступ в личный кабинет, права на редактирование информации об организации или подготовку заявления на получение госуслуг.

«В ходе развития инфраструктуры электронного правительства мы создаем новые каналы, которые облегчают взаимодействие бизнеса с государством. Сегодня на Едином портале госуслуг уже зарегистрировано более 500 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их количество растет. Мы уверены, что новый цифровой сервис значительно упростит условия для предпринимательской деятельности», — отметил директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком» Михаил Бондаренко.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Ростелеком"

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